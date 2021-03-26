В Сочи движение тяжеловесного транспорта ограничили из-за оползня на федеральной трассе

Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Движение тяжеловесного транспорта ограничили из-за оползня на федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи.

— Ограничение касается не всех грузовых транспортных средств, а только тех, которые нарушают нормативные весовые параметры, двигаясь с перегрузом, — сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» исполняющий обязанности заместителя начальника управления федеральных дорог «Черноморье» Константин Коротин.

Напомним, что на пострадавшем от оползня участке автодороги А-147 Джубга — Сочи введён режим ЧС. «КП» – Кубань» стали известны последствия схода оползня в Сочи. Утром 22 марта здесь произошло обрушение грунта. Это случилось на 158-ом километре федеральной трассы, около поселка Уч-Дере.

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