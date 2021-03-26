Фото: avito.ru

В Краснодаре выставили на продажу ларек сапожника дяди Гриши. Объявление появилось на одном из интернет-сервисов.

- Продам ларёк 3×3×3, самовывоз, торг небольшой, - говорится в тексте объявления.

В мастерской по ремонту обуви на улице Коммунаров Гурген Чичиян, которого соседи прозвали дядей Гришей, работал больше 30 лет. Это был единственный вид его заработка. В декабре из-за иска мэрии лавку планировали снести. Но за мужчину вступились местные жители.

Вскоре мэр Краснодара Евгений Первышов откликнулся на сообщения граждан и пообещал лично разобраться в проблеме. Ситуация получила положительное развитие – сапожнику подобрали земельный участок, на который собирались передвинуть ларек, чтобы дядя Гриша продолжил чинить обувь для местных жителей.

9 января стало известно, что краснодарский обувщик скончался после болезни.

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