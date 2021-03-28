Мэр Сочи поздравил сборную России с победой над командой Словении

Фото: sochi.ru

Сборная России по футболу вырвалась вперед по очкам в матче с командой Словении. Игра закончилась счетом 2:1. С победой россиян поздравил мэр Сочи.

- Сборная России обыграла команду Словении на домашнем стадионе Фишт. Поздравляю нашу команду с победой! Это был первый домашний отборочный матч Чемпионата Мира по футболу 2022, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Также глава города-курорта поблагодарил Российский Футбольный Союз за идею масштабной Matchday-кампании, которая объединила всех игроков и профессионалов, и любителей на сочинских полях.

В течение трёх дней в разных уголках Сочи прошла череда спортивных мероприятий. Это и «Футбол на высоте» в Красной Поляне, и «Футбол в школе», «Футбол для всех и каждого» и «Футбол объединяет!».

Ранее "Комсомолка" сообщала, что произошло после матча Россия — Словения.

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