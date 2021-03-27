Что произошло после матча Россия — Словения

Фото: @teamrussia

Сборная России по футболу одержала победу над командой Словении в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Одним из главных героев встречи стал Артем Дзюба, который пережил один из самых непростых дней в жизни. «КП» рассказывает о том, что произошло после финального свистка матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между командами России и Словении, который прошел в Сочи 27 марта.

Сборная России по футболу победила команду Словении со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

- Есть вторая победа в отборе на ЧМ-2022, - говорится на официальной странице сборной России по футболу в Instagram. – Спасибо за поддержку!

Фото: @teamrussia

В команде отмечают, что традициям не изменяют – автор дубля - капитан команды Артем Дзюба. Голы именитый спортсмен забил на 26-ой и 35-ой минуте. У словенцев мяч в ворота послал Йосип Иличич.

Футбольные комментаторы отмечают, что Дзюба и Кузяев лучше всех разобрались в штрафной. Игрок забил в ворота очень аккуратно.

- Артем Дзюба – лучший игрок матча по мнению болельщиков и экспертов. Поздравляем, кэп, - отмечается в одном из победных постов в Instagram.

Эксперты отмечают, что этот судьбоносный матч стал дебютным за сборную для 19-летнего полузащитника московского "Локомотива" Максима Мухина. Он на 86-й минуте вместо сменил на поле одноклубника Рифата Жемалетдинова.

- Опыт трех игр у нас есть на одном сборе. Мы сделали выводы, - сказал тренер. - После Мальты сразу прилетели, рано утром уже были в Сочи. Выспались, в пятницу тренировка носила восстановительный характер.

Упор, по словам Станислава Черчесова, сделали на восстановление. Поскольку интенсивно тренироваться аккурат перед важным матчем на пользу явно не пойдет.

Игра состоялась на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. На на стадионе присутствовали более 13 тысяч зрителей, нормы безопасности Роспортебнадзора, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции были соблюдены.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на матч Россия — Словения продавали билеты через подставной сайт «Фишта». Стадион выразил готовность оказать правовую и информационную поддержку болельщикам, которые стали жертвами операторов-мошенников.

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Сборная России по футболу одержала победу над командой Словении в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Игра состоялась на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи (продолжение)