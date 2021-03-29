Центр единоборств в станице Тбилисской достроят в декабре

В центре единоборств жители Тбилисского района смогут заниматься борьбой, дзюдо, самбо и другими силовыми видами спорта
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В станице Тбилисской приступили к заливке фундамента нового спортивного комплекса. Центр единоборств займет площадь в 1,4 тыс. кв. метров.
Строят его по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева по программе «Развитие физической культуры и спорта».
Комплекс будет включать в себя просторный зал с трибунами, тренажерку, душевые, тренерские комнаты.
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Здесь жители Тбилисского района смогут заниматься борьбой, дзюдо, самбо и другими силовыми видами спорта.
- Подобные центры единоборств в 2021 году построят в Крымске, Анапе, Армавире, Кореновске и других районах Кубани, - сообщает пресс-служба краевой администрации.
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