Су-шефа одного из ресторанов в Краснодаре подозревают в хищении 476 тыс. рублей

Су-шеф популярного в Краснодаре ресторана похитил из подсобки 476 тыс. рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы решить свои финансовые проблемы, су-шеф популярного в Краснодаре ресторана пошел на преступление. Из подсобки заведения, расположенного улице Яна Полуяна, мужчина похитил 476 тыс. рублей.

Для этого он спрятался на кухне, а когда рабочие кухни ушли и ресторан закрыли, 28-летний су-шеф, житель Ставрополья, его ограбил. После этого он не вышел на работу сказавшись больным. Но благодаря записям с камер наружного наблюдения личность вора была установлена.

Су-шеф арестован. На допросе он сказал, что деньги ему были нужны, чтобы покрыть свои долги. 18 тысяч рублей он, правда, уже успел потратить. Остальные деньги у повара были изъяты и возвращены законному владельцу.

- Ведется следствие по которому будет предъявлено обвинение. Виновнику грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Краснодару.

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