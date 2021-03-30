Фермерам Кубани откроют в Москве всесезонную ярмарку продуктов

В Москве в 2021 году откроется круглогодичная ярмарка кубанских продуктов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в 2021 году откроется круглогодичная ярмарка кубанских продуктов. Теперь москвичи и гости столицы смогут попробовать продукцию краснодарских фермеров.

На ярмарке планируется представлять сельхозпродукцию под лейблом качества "Сделано на Кубани".

- Всего в столице действует 43 межрегиональные ярмарки, а в 2021 году добавится еще 20. Сейчас идут активные переговоры с властями столицы, - сообщил руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный.

- Мы рассчитываем, что для многих фермеров эта площадка станет стартовой при выходе на столичный рынок, – считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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