313 придорожных ярмарок откроют на Кубани к летнему сезону

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
В Краснодарском крае, начиная с 2015 года, число придорожных ярмарок выросло на 35%. На них более 76% мест занимают со своей продукцией местные фермеры.
В 2020 году с прилавков придорожных ярмарок было реализовано свыше 11 тонн продуктов, сообщает пресс-служба краевой администрации.
- Во всей России кубанская сельхозпродукция – синоним качества и экологичности, наша задача – не допустить появления на придорожных рынках сомнительных товаров, – отметил вице-губернатор Александр Руппель.
А производителей продукции уже сейчас приглашают к участию в конкурсе «Сделано на Кубани». Победителям гарантируют выдачу займов по сниженной ставке, продвижение продукции на выставках и ярмарках, получение субсидий.
Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что фермерам Кубани откроют в Москве всесезонную ярмарку продуктов. На ярмарке планируется представлять сельхозпродукцию под брендом качества «Сделано на Кубани».
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