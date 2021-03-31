Вениамин Кондратьев поздравил с 205-летием коллектив Краснодарской краевой больницы №1

Фото: НИИ-ККБ 1

У врачей ККБ №1 сегодня праздничное настроение - 31 марта исполнилось 205 лет казачьему войсковому госпиталю, ныне Краевой клинической больнице №1.

Губернатор края Вениамин Кондратьев поздравил коллектив больницы с заслуженным юбилеем.

- От всей души поздравляю Владимира Алексеевича Порханова и весь коллектив с юбилеем медучреждения. Спасибо вам за такой напряженный и порой очень тяжелый труд, – написал губернатор своем социальном блоге.

17 лет возглавляет ККБ №1 академик РАН, главный торакальный хирург Краснодарского края, доктор медицинских наук, профессор Владимир Порханов. По праву это медучреждение является одним из крупнейших в России.

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