Научно-образовательный центр на Кубани займется экологией и охраной здоровья

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 31 марта 2021 года открыли Научно-образовательный центр. Всего таких институтов в России насчитывается 10, и каждый со своей спецификой. Кубанский будет заниматься экологической и продовольственной безопасностью, развитием технологий охраны здоровья.

- На одной площадке мы объединяем ученых, представителей бизнеса и власти. Такое партнерство выгодно всем и необходимо для прорывного развития региона, - считает губернатор Вениамин Кондратьев.

11 кубанских вузов уже вошли в новый Научно-образовательный центр. Краевой бюджет на поддержку развития науки и технологий направит в 2021 году 70 млн рублей.

Между тем 38 региональных предприятий уже заявили о готовности внедрить свои ноу-хау. Теперь ученые могут помогать адресно местным предпринимателям.

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