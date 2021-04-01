Жители Краснодара предложили создать в парке «Солнечный остров» летний кинотеатр и шахматный клуб

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Как известно, в марте началось народное голосование за благоустройство парка “Солнечный остров”. Парк давно нуждался в реконструкции.

Промежуточные итоги голосования 1 апреля обсудили в администрации города. Выяснилось, что горожане активно голосуют за появление открытого кинотеатра, новых аттракционов, в том числе за веревочный парк, за водные прогулки на катамаранах и восстановление шахматного клуба.

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, подчеркнула необходимость перестройки в парке зоны кафе и фаст-фуда. Администрацией города будут разработаны эскизы капитальных и нестационарных объектов в едином стиле.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что жители центра Краснодара обсудили улицу Чапаева в проекте «7 улиц». По задумке дизайнеров и архитекторов старейшая улица города свяжет зеленым каркасом набережную реки Кубань и парк "Карасуны".

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Проект «7 улиц» в Краснодаре начнут реализовывать с улицы Чапаева

По проекту пешеходные тротуары расширят, а автомобилям оставят одну полосу (читать далее)