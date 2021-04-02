360 незаконных самостроев нашли в лесах под Геленджиком и Туапсе

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Ушлые риелторы и лихие застройщики предлагают сомнительные сделки любителям жить в экологически чистых местах. Это продажа земельных участков или коттеджей на землях лесных фондов Краснодарского края.

Так, в 2019 году было обнаружено 360 незаконных изб на курьих ножках. В основном они теснились в морских прибрежных лесопарках Геленджика и Туапсинском районе. За несколько лет снесли 82 незаконных строения.

- Моя позиция остается неизменной – застройку лесного фонда необходимо жестко пресекать, все незаконные объекты должны быть снесены, - отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

362 объекта из которых 132 капитальные занесены в единый реестр как незаконные строения. Собственники такого жилья получают иски от Министерства природных ресурсов края. Незаконно построенные дома сносят по решению суда, сообщает пресс-служба администрации края.

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