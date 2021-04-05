Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Пилотный проект “Семь улиц” был скорректирован на городской планерке 5 апреля с учетом интереса местных жителей. Как выяснилось, люди не хотят выносных летних кафе и просят добавить опорный пункт полиции.

Более 126 человек выбрали вариант проекта ул. Чапаева, где остается только одна полоса движения и добавить насаждений, сообщает пресс-служба администрации города.

- Поступило много предложений об ограничении работы заведений до 23 часов. Есть просьбы убирать столики и стулья из летних кафе, не оставлять их на улице, также сохранить существующие зеленые зоны и добавить высадку новых насаждений, - рассказал замглавы города Евгений Наумов.

На первый этап - реконструкцию ул. Чапаева - деньги выделены. Это будет участок от ул. Красноармейской до ул. Чапаева. До конца года будет получена госэкспертиза, и в начале следующего года администрация города сможет приступить к реализации проекта, сообщил вице-мэр Артем Доронин.

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