В Юбилейном микрорайоне Краснодара по просьбам пешеходов построили тротуар

Протяженность нового тротуара в Юбилейном микрорайоне составила 130 метров, а ширина - 1,7 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

На радость пешеходам и велосипедистам-самокатчикам построили новый тротуар по нечетной стороне ул. Минской, вдоль трамвайных путей. Пешеходная дорожка продлилась до ул. Харьковской.

Теперь строители заняты тем, чтобы построить на этом месте ограждение. Деньги на строительство были выделены из городской казны.

- Отдельно хочу поблагодарить за оперативное выполнение моего поручения - по ул. Харьковской и ул. Минской создали тротуар для движения пешеходов вдоль трамвайных путей, - сказал глава города Евгений Первышов.

Протяженность тротуара составила 130 метров, а ширина - 1,7 метра.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что по улицам Московской и Солнечной в Краснодаре перекроют движение автомобилей. Мера эта временная и связана с подготовкой к пуску трамваев по улице Московской.

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