В центре Анапы установят 15 туалетов на деньги от курортного сбора

В Анапе на установку туалетов и капитальный ремонт скверов выделят 100 млн рублей из средств курортного сбора Фото: Борис КУДРЯВОВ

Деньги от курортного сбора в этом году в Анапе администрация города-курорта направит на благоустройство скверов и туалетов.

- До начала летнего сезона будет возведено 15 туалетных модулей в центре. Скверы Гудовича и Революции капитально отремонтируют, - сообщил мэр Анапы Василий Швец.

На все это запланировано потратить более 100 млн рублей. Все палатки в скверах и парках будут снесены.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что с пляжей Анапы убрали более 75 кубометров мусора. Волонтеры прошли от Большого Утриша до станицы Благовещенской.

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