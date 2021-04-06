Курорты Краснодарского края не освоили 260 млн рублей, полученных от курортного сбора

В 2020 году число официально проживающих в отелях и санаториях Краснодарского края составило 4,3 млн человек Фото: Олег Укладов

Всего 30% от курортного сбора получили кубанские муниципалитеты. Остаток в 260 млн рублей так и остался не распределен по городам-курортам Краснодарского края.

Средства пока освоили пять муниципалитетов - Геленджик, Небугский, Новомихайловский, Шепсинский и Джубский поселения Туапсинского района.

В 2020 году число официально проживающих в отелях и санаториях составило 4,3 млн человек, из них количество плательщиков сбора – 2,7 млн.человек.

Вопрос, как распределить деньги с курортного налога 6 апреля решался на сессии регионального парламента.

- Санаторно-курортная отрасль является одной из ключевых в экономике Краснодарского края. Сотрудникам профильного министерства необходимо быть не просто статистами, а управленцами, - отметил спикер Заксобрания края Юрий Бурлачко.

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