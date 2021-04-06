В Краснодаре откроют многопрофильный медицинский центр реабилитации на 450 коек

В медицинском кластере под Краснодаром откроется многопрофильный центр медицинской реабилитации
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Краснодарском крае до конца апреля объявят конкурс на строительство многопрофильного центра медицинской реабилитации. Современный медицинский объект планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году.
- В задачи реабилитационного медцентра войдет восстановление пациентов, перенесших инфаркты, инсульты, травмы различной степени тяжести после аварий, - сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
Как и центр реабилитации в медицинском кластере под Краснодаром также разместится большой онкологический и радиологический центр.
Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Краснодаре построят медицинский кластер. Он появится в новом микрорайоне поселка Знаменского и займет площадь в 58 гектаров. Возведение первых объектов уже стартовало. Планируется, что кластер с центром Краснодара свяжет новая дорога.
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