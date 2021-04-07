Улицы Сочи с 21 по 25 апреля частично перекроют из-за велосипедных гонок

В Сочи в конце апреля пройдут Всероссийские соревнования по велоспорту Фото: Евгения ГУСЕВА

Настоящие поклонники передвижения на велосипедах в Сочи примут участие в соревнованиях. Крутить педали будут целых 5 дней.

В Сочи в конце апреля пройдут Всероссийские соревнования по велоспорту. В связи с этим будет ограничено и дорожное движение с 21 по 25 апреля.

В велосипедном марафоне примут участие юниоры в возрасте 17-18 лет.

22 апреля с 10 до 14 часов перекроют дорогу на Большой Ахун . 22 апреля с 11.00 до 16.00 будут ограничения на трассе А-149 (Адлер - Красная Поляна до Эсто-Садка.)

23 апреля велосипедисты ускорятся в 10:30 часов около храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя по улице Урожайной, далее по трассе Адлер – Красная Поляна до знака Росавтодора «5 километр». Закончат гонку в этот день в 16:30.

24 апреля сочинские водители должны будут быть внимательны в районе смотровой площадки до Чвижепсе. Здесь спортсмены также будут демонстрировать свой спортивный характер вплоть до второго разворота на Галицыно. Их ждет финиш в поселке Монастырь в 16:00.

25 апреля заключительная гонка, и она пройдет в самом центре Сочи. Зрители могут посмотреть в 11 часов старт гонки на Площади искусств. Далее велогонки пройдут по улицам Орджоникидзе, Театральной, Курортному проспекту, Поярко, Несебрской, Москвина.

В 13 часов можно будет подкидывать свои чепчики болельщикам и победителям. Здесь на это время запланирован финиш.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Сочи на три недели закроют дорогу у стадиона им. Метревели. В течение почти трех недель, с 5 по 25 апреля, на базе «Юг Спорта» в Сочи пройдут тренировки сборной России по спортивной ходьбе.

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