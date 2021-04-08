Пять новых школ и детсадов сдадут этим летом в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Пять новых социальных объектов появятся в Сочи.

К примеру, на ул. Чекменева летом будет сдан новый корпус средней школы №11. Готовность здания - 57%.

На улице Виноградной строят здание лицея №23, оно готово уже на 70%, сдача в июля. Вот, уже лучше.

А на ул. Гагарина растет на глазах новый детский сад. Сейчас там ставят двери, красят, белят. В общем, благоустраивают новый дом для малышни.

Также высокие чиновники проинспектировали еще одну стройку школы на 800 мест - в микрорайоне Мамайка. Это долгострой, и его тоже надо закончить в августе, чтобы там наконец-то прозвенел колокольчик 1 сентября.

- По моему мнению, достаточно хорошо там сейчас идут работы, динамика серьезная, организации опытные, способные, квалифицированные, - отметил Андрей Алексеенко.

Мэр Сочи заверил вице-губернатора, что у него все под контролем и все объекты будут сданы в срок.

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