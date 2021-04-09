В День Победы на Кубани ветеранов поздравят на дому

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Из-за пандемии День Победы в Краснодарском крае отметят, опираясь на ситуацию с заболеваемостью. В очном формате в регионе возложат венки и цветы к мемориалам, также в краевом центре пройдет военный парад без зрителей.

- В преддверии праздника в Краснодаре откроется Театр Защитника Отечества. Это знаковое событие для всего края. На него будут приглашены ветераны при условии их хорошего самочувствия, - сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

В этом году ветеранов поздравят на дому. Для них организуют концерты и парады во дворах.

– Планируется также запустить новый проект «Маршруты Победы». На специальный ресурс загрузим интересные аудио-истории военных лет, и все желающие смогут пройтись по привычным местам своих городов, но посмотреть на них другим взглядом, ощущая себя современниками событий тех, военных лет, – сказал вице-губернатор Игорь Чагаев.

В регионе проведут тысячи патриотических акций. В их числе, как традиционные – «Вахта Памяти», «Всекубанская эстафета», «Диктант Победы», так и новые – мотомарш «Дороги Победы – Дорога домой», проект «Маршруты Победы», акция «Кедры Великой Победы».

Ранее "Комсомолка" сообщала, что режим повышенной готовности на Кубани продлили до 1 мая. Скорее всего, 9 мая он продолжит действовать. Масочный режим также сохраняется по всему краю.

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