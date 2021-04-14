Три автомобиля столкнулись на выезде из Международного аэропорта Сочи, на улице Костромской
В сети появилось видео аварии в аэропорту Сочи 14 апреля 2021 года. На кадрах настоящий форсаж: Toyota «взгромоздилась» на крышу «Нивы».
Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб рассказали о причинах и последствиях аварии в аэропорту Сочи 14 апреля 2021 года. Напомним, что ДТП в Адлерском районе курорта произошло днем 14 апреля. Три автомобиля столкнулись на выезде из Международного аэропорта Сочи, на улице Костромской.
Дорогу не поделили три автомобиля: Toyota, Volkswagen и «Нива».
- По предварительным данным, водители не соблюдали скоростной режим, который бы обеспечивал постоянный контроль над легковыми автомобилями, поэтому Toyota влетела на крышу «Нивы», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в ДТП пострадал 45-летний мужчина. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
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