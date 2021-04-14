В Краснодаре установили 1,5 тысячи контейнеров для раздельного мусора

В Краснодаре создадут мобильные пункты под раздельный сбор мусора Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Основная городская мусороуборочная компания планирует заняться установкой в краевом центре мобильных пунктов под раздельный сбор мусора.

- Там будет предусмотрено четыре фракции для отходов - это фракции для стекла, металла, макулатуры и пластика. Все эти отходы будут проходить досортировку на полигоне, — сообщил директор "Мусороуборочной компании" Максим Онищенко.

Сейчас компания разрабатывает проект под будущий мусороперерабатывающий комплекс около хутора Копанского. Там разместятся комплекс с мощностью переработки строительных отходов до 40 тыс. тонн в год, площадки компостирования пищевых отходов, пиролизная установка и полигон для остатков отходов.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что жители Краснодара наблюдали на днях необычное явление - осадки в виде мусора.

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