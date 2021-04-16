Площадь земель под виноградники на Кубани занимает 50 тыс. га

В России земли, пригодные для выращивания винограда, есть только на Кубани и в Крыму Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новороссийске, Геленджике, Анапе, Крымском, Ейском, Абинском, Темрюкском, и Новокубанском районах специалисты краевого минсельхоза, региональных департаментов архитектуры и имущественных отношений провели инвентаризацию земель, пригодных под посадку виноградной лозы.

Выяснилось, что площадь таких земель выросла в два раза - с 27 до 50 тыс. гектаров.

- В России виноградопригодные земли есть только на Кубани и в Крыму, и мы обязаны их сохранить. Закрепим их в генпланах так, чтобы они сохранили свое назначение и никогда не застраивались, - сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Проект закона, запрещающего застройку ценных земель, парламентарии Заксобрания края рассмотрят на очередной апрельской сессии.

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