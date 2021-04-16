Кубань получила 100 тыс. доз вакцины «Спутник V» от коронавируса дополнительно

Привиться от коронавируса на Кубани можно в 239 пунктах вакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Кубани, по данным на 16 апреля, получили прививки от коронавируса почти 312 тыс. человек. Их них больше половины - пожилые люди.

- За последние сутки провакцинировались 3 тыс. кубанцев, - сообщили в пресс-служба администрации края.

Привиться от коронавируса можно в 239 пунктах вакцинации на базе поликлиник, ФАПов и центров медпрофилактики. Их теперь можно найти и на Яндекс.Картах.

Ранее КП" - Кубань" сообщала о том, что число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 16 апреля выросло на 103. Заболевших на Кубани за сутки каждый день становится меньше.

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