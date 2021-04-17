ЧП случилось на мусорной свалке. Фото: "Наша газета"

Рабочий погиб, убирая мусорную свалку под Новороссийском. ЧП случилось в селе Большие Хутора 16 апреля. Тогда 28-летний водитель мусороуборочного КамАЗа наводил порядки на стихийной свалке под линиями электропередач

ЧП случилось на мусорной свалке. Фото: "Наша газета"

- Мужчина случайно зацепил ковшом линию электропередач и его ударило током, - сообщает «Наша газета» со ссылкой на замруководителя следственного отдела по Новороссийску СУ СКР по Краснодарскому краю Романа Федорова.

Сейчас идет проверка по данному факту. Выясняются все обстоятельства случившегося.

ЧП случилось на мусорной свалке. Фото: "Наша газета"

А днем ранее в Крымском районе Кубани ученики старших классов школы №24 обожгли глаза бактерицидной лампой. Следком проводит проверку.

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