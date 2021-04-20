Рост цен на туристические услуги на Кубани проверит ФАС

Отели в Сочи, Анапе, Геленджике на майские праздники-2021 уже почти заполнены Фото: Евгения ГУСЕВА

И.о. министра курортов и туризма Кубани Мария Золотухина сообщила, что краевое ведомство инициировало проверку повышения цен на туристические услуги. Займется сложившимся прецедентом Федеральное антимонопольное агентство.

Чиновница отметила, что повышенный спрос тянет за собой и цены. Авиаперелеты, номера в гостиницах и туруслуги целиком зависят от конъюнктуры, которую диктует рынок.

- А задача ФАС проверить, насколько обоснован тот рост цен, который мы наблюдаем, - отметила Золотухина Интерфаксу.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что на закрытие Турции отели Сочи ответили заграничным сервисом. Отечественный вариант системы «все включено» дешевле и понятнее.

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