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Общество21 апреля 2021 8:03

Последние новости на 21 апреля 2021: На Кубани в ДТП погибла трехлетняя девочка

Мы собрали последние новости на 21 апреля 2021 в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото пресс-службы ГИБДД края

Фото пресс-службы ГИБДД края

Последние новости на 21 апреля 2021. На Кубани в ДТП погибла трехлетняя девочка. Смертельная авария с ребенком случилась утром 20 апреля.

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