Фото пресс-службы ГИБДД края

Последние новости на 21 апреля 2021. На Кубани в ДТП погибла трехлетняя девочка. Смертельная авария с ребенком случилась утром 20 апреля.

Названы способы сэкономить в Сочи летом. Россиянам рассказали, как потратить меньше денег на курорте.

Трое школьников госпитализированы после обрушения потолка в Армавире. ЧП случилось 20 апреля.

На Кубани холодильник насмерть придавил 94-летнего ветерана войны. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В Краснодаре задержали члена жестокой банды, которая терроризировала Петербург 19 лет назад. Захват был организован оперативниками из Санкт-Петербурга.