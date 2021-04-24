Погода в Краснодаре на 24 апреля 2021 года: ожидаются потепление и дождь

Временами пройдет дождь Фото: Юлия БАРАНОВА

Несколько дней подряд в Краснодаре было солнечно, стояла почти летняя жара. А сегодня погода измениться: ожидаются осадки. Но температура воздуха останется не по-апрельски высокой.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 24 апреля 2021 года.

- Сегодня ожидается переменная облачность, временами дождь, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Днем воздух прогреется до плюс 19 градусов.

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