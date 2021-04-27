Погода в Новороссийске на 9 мая: в городе установится жара Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Какой будет погода в Новороссийске на 9 мая – этот вопрос волновал жителей портового города весь март, пока не стало известно, что парад на День Победы пройдет без зрителей. Из-за угрозы распространения коронавируса праздничное мероприятие будет закрытым. Но уже известно, что прямая трансляция парада будет идти по краевому телеканалу.

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода в Новороссийске на 9 мая. По данным синоптиком, День Победы станет одним из самых солнечных дней в последнем месяце весны.

- Ожидаем, что днем температура воздуха прогреется до плюс 20 градусов, – говорят метеорологи. Также в городе не будет облачности. Это означает, что зрители увидят максимально зрелищную картинку парада на экранах.

Погода в Новороссийске на 9 мая обещает небольшое усиление ветра – до 5,5 м/с. Это обычные показатели для портового города.