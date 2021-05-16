Почему на Кубани не снимают режим повышенной готовности, а только продлевают

Игорь Люлин Фото: Анастасия БАРБАШ

На Кубани до 27 мая продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса. Врач-инфекционист Игорь Люлин в эфире радио «КП»-Краснодар» рассказал, почему его не снимают, а продлевают.

- К сожалению, сказать, что у нас в регионе все благополучно, мы не можем, - сообщил заместитель главного врача краевой специализированной инфекционной больницы Сергей Люлин. - Госпитали работают, люди болеют, койки в реанимационном отделении не пустуют. Люди массово не привились до сих пор, уровень естественного иммунизации не так уж и высок, слишком большое количество людей до сих пор не имеют антител. Поэтому эпидемия сохраняется, и все меры ограничительные пока остаются.

Кроме того, Игорь Люлин рассказал, возможна ли на Кубани очередная волна коронавируса, ведь количество смертей от COVID-19 по-прежнему высокое.