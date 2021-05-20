Последний звонок в Краснодарском крае 2021: как пройдет и где смотреть Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Последний звонок в Краснодарском крае 2021: как пройдет и где смотреть – так выглядит один из самых популярных поисковых запросов жителей Кубани. Такого еще не было. Впервые за несколько лет последний звонок прозвучит 22 мая – на несколько дней раньше обычного. Уже затем школьников ждут выпускные экзамены, поездки к бабушкам, летние лагеря и путешествия с родными.

Последний звонок в Краснодарском крае 2021: как пройдет и где смотреть – все это выяснила «КП» – Кубань».

Он прозвенит 22 мая. Линейки будут организованы для выпускников 9 и 11 классов. Также в субботу учебный год завершится для учащихся начальных классов.

- Похвальные грамоты и благодарности за учебу школьникам раздадут педагоги в классах, – прокомментировали в министерстве образования Краснодарского края.

Все остальные школьники уйдут на каникулы 28 мая. Но как пройдет и где смотреть последний звонок в Краснодарском крае 2021?

Как стало известно «КП» – Кубань», линейки в школах Кубани начнутся в 8:30. Они будут длиться 40 минут.

- В некоторых школах проведут по две линейки из-за большого количества учащихся. Просим родителей приходить на линейки ограниченно - по одному человеку из семьи. Также нужно быть в масках, - сообщил на планерном совещании в администрации Краснодара директор департамента образования Алексей Некрасов.