Что произошло за ночь 29 мая: в Сочи случился страшный пожар

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Что произошло за ночь 29 мая 2021. В Сочи в пожаре уничтожены 870 квадратных метров торговых площадей на городском рынке. По словам очевидцев, огонь сначала охватил небольшие ларьки и далее перекинулся на более крупные торговые объекты. По счастливой случайности, в огне никто не погиб.

Дочь Сергей Галицкого, краснодарского мецената и миллионера, заняла 15-ое место в рейтинге самых богатых наследниц по мнению журнала "Форбс", потеряв две позиции.

В Сочи появилась информация о связанных девочках в номере одного из отелей курорта. Видео инцидента сняла и выложила в сеть работница гостиницы. Полицейские уже начали проверку в отношении родителей детей.