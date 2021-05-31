Что произошло за ночь 31 мая: Сбежавшего заключенного из Адыгеи искали в Краснодаре, но он всплыл в Анапе

Фото: УФСИН России по Республике Адыгея

Что произошло за ночь 31 мая 2021. Сбежавшего заключенного из Адыгеи искали в Краснодаре, но он всплыл в Анапе. Сейчас кубанские полицейские передали мужчину коллегам из республики Адыгея.

В Краснодаре 1 июня ограничат движение транспорта. Из-за празднования Дня защиты детей будет запрещен проезд по улице Береговой.

Инвесторы приведут в порядок 11 заброшенных санаториев в Сочи. Они улучшат инфраструктуру и увеличат номерной фонд.

На участников дорожного конфликта со стрельбой в Сочи завели уголовное дело. Подозреваемые уже задержаны.

Мотоциклист погиб после столкновения с трамваем в Краснодаре. Трагедия произошла на пересечении улиц Базовской и Гоголя.