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Рассказываем подробности, что известно о задержании директора санатория «Знание» Дмитрия Богданова в Сочи. Руководителя здравницы арестовали на два месяца в Сочи. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Коллеги уверены, что его подставили. Российский союз туриндустрии опубликовал петицию в защиту. Более 1 тысячи коллег из разных российских регионов уже подписали документ.

Адвокат Богданова Дмитрий Чечерин в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» - Кубань» рассказал все подробности ареста.

- Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Дмитрия Богданова меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил «Комсомольской правде» адвокат Дмитрий Чечерин. – Он стал подозреваемым в деле о злоупотреблении полномочиями, возбужденном по ч.2 ст. 201 УК РФ.

Адвокат обратил внимание, что решение об избрании меры пресечения принималось на основании рапорта о том, что Богданов может скрыться и заявления со стороны правоохранительных органов.

Защита уже обжаловала решение суда: 2 июня была подана апелляционная жалоба в Краснодарский краевой суд. Кроме того, готовится жалоба в порядке 125 УПК РФ на постановление о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, кто такой Дмитрий Богданов, которого арестовали на два месяца в Сочи.