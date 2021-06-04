Ущерб от разлива нефти в Черном море Росприроднадзор оценил в 70 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Ущерб от разлива нефтепродуктов в Туапсе предварительно Росприроднадзор оценил в 70 млн рублей. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова на Петербургском международном экономическом форуме.

- Мы знаем, откуда произошла утечка, но кто причастен к разливу нефтепродуктов, пока неизвестно. Причинен ущерб на сумму около 70 млн рублей, - сказала Родионова ТАСС.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что после ЧП следком края возбудил уголовное дело. Проводится расследование.

Напомним, нефть разлилась в Туапсе на площади более 1 млн кв.м. Водолазы выявили два места слабого вытекания нефтепродуктов в районе залегания глубоководного коллектора. Сейчас ищут причастных к случившейся экологической катастрофе. Руководитель Росприроднадзора предполагала, что кто-то врезался в трубу МУП ЖКХ или по санкционированной врезке сбросил нефтепродукт.

Также сообщалось, что в Черном море продолжает дрейфовать масляное пятно от нефтепродуктов. Но пленку собирать не будут из-за того, что она слишком тонкая.

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