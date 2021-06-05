В развитие курортов Кубани инвестируют более 82 млрд рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край участвует в самом масштабном деловом событии года - Петербургском международном экономическом форуме. Здесь регион планирует заключить ряд соглашений, в основном связанных с туристической сферой.

– Три соглашения подписаны с инвесторами по строительству пятизвездочных отелей. Только в Сочи сумма инвестиций составляет 21 млрд рублей. Сегодня это важно не только для развития санаторно-курортной отрасли и экономики Краснодарского края, но и с точки зрения перспектив всего курортного отдыха в стране, – сказал Вениамин Кондратьев.

Кубань заключила на ПМЭФ соглашений почти на 162 млрд рублей. Это почти в 10 раз больше, чем в 2019 году. Так, уже есть договоренность о строительстве трех гостиниц в Анапе на сумму 29 млрд рублей. Также в Сочи инвестируют 21 млрд рублей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Краснодарский край оказался в лидерах по качеству инвестклимата. В регионе создали одну из самых эффективных систем поддержки бизнеса.