Видео из соцсетей

Видео стрельбы в Адлере, где погибли двое судебных приставов, разлетелось по Сети. Огонь по ним открыл местный житель.

Он отказался выполнять судебное решение о сносе магазинов и столовой. Они располагались рядом с пансионатом «СССР».

На видео стрельбы в Адлере, где погибли двое судебных приставов, отчетливо заметен убийца. Он разгуливает с оружием по улице.

На видео стрельбы в Адлере, где погибли двое судебных приставов, местные жители прячутся в ближайшем магазине. Но мужчина не обращает на людей никакого внимания. Он просто разгуливает рядом с погибшими.

Как стало известно «КП» – Кубань», в результате стрельбы в Адлере убиты сотрудники местного ФССП:

- Андраник Матевосян, 35 лет, судебный пристав-испонитель Адлерского района

- Альберт Агозян, 36 лет, пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.