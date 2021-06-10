Что произошло за ночь 10 июня: В Сочи не будут останавливать снос бараков после убийства судебных приставов

Что произошло за ночь 10 июня 2021. В Сочи не будут останавливать снос бараков после убийства судебных приставов. Мэрия поможет организовать похороны погибших.

Чиновника из Адыгеи будут судить за ущерб природе в 11 млн рублей. Он позволил случиться незаконной вырубке деревьев.

В Геленджике насмерть сбили 3-летнего мальчика. Предварительно, перед ДТП водитель потерял сознание.

В Краснодаре скорая помощь снесла ограждение и врезалась в дерево. Пострадали два фельдшера.

В Краснодаре ввели ограничение скорости для электросамокатов. Теперь проезд в «зеленых зонах» допустим со скоростью до 15 метров в секунду.