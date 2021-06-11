Что произошло за ночь 11 июня: В Краснодаре при взрыве в гараже один мужчина погиб, двое ранены

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Что произошло за ночь 11 июня в Краснодарском крае. В Краснодаре при взрыве в гараже один мужчина погиб, двое ранены. СК по данному факту проводит проверку.

Жителей Новороссийска за уборку пляжа поощрят мороженым. Субботник в Алексино намечен на 12 июня.

Фавелы, из-за которых расстреляли двоих приставов в Адлере, уже сносили 33 года назад. Но на этом месте снова выросли бараки и их снова «приговорили».

На Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,6. Очаг находился на глубине десяти километров.

На строительство третьей очереди дублера Яблоновского моста в Краснодаре выделят 1,7 миллиард. Подрядчик должен начать работы с 1 ноября.