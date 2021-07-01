В Сочи появится свободный пляж от коронавируса

Фото: архив

Одна из гостиниц города Сочи предложила организовать свободный пляж от коронавируса. На него можно будет попасть только с отрицательным ПЦР-тестом, документом о перенесенном заболевании и сертификатом о вакцинации. Об этом рассказала заместитель главы города Ирина Петухова.

- Одна из гостиниц изъявила желание провести пилотный проект – так называемый пляж, свободный от коронавируса. Будет некий бренд «Пляж, свободный от COVID» - первый пилотный проект на Курортном проспекте, - уточнила Петухова.

Отметим, что для детей такой пляж будет работать без ограничений.

Напомним, 1 июля в Краснодарском крае зафиксировали 190 случаев заражения коронавирусом.

Тем временем в Новороссийске уже появился ресторан, свободный от COVID. Там коллектив полностью привился от опасного вируса.