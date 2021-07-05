В Краснодарском водохранилище увеличили сброс воды
Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
На Краснодарский край обрушилась непогода. Сильно пострадал Сочи - там за несколько часов выпала месячная норма осадков. И подтопило территории. Ливни в регионе, по данным синоптиков, продолжатся до конца дня среды, 7 июля.
Чтобы в Краснодаре не случилось наводнение, сброс воды из кубанского моря увеличили.
- На Краснодарском водохранилище увеличили сброс воды, чтобы оно не переполнилось. Всё работает в штатном режиме, - рассказали сайту "КП"-Кубань" в филиале "Краснодарское водохранилище".
В Сочи продолжают справляться с последствиями стихии, сайт kp.ru ведет прямую трансляцию.