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5 июля 2021 12:17

На Краснодарском водохранилище увеличили сброс воды

Это сделали для того, чтобы оно не переполнялось из-за ливня
Анастасия БАРБАШ
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В Краснодарском водохранилище увеличили сброс воды

В Краснодарском водохранилище увеличили сброс воды

Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

На Краснодарский край обрушилась непогода. Сильно пострадал Сочи - там за несколько часов выпала месячная норма осадков. И подтопило территории. Ливни в регионе, по данным синоптиков, продолжатся до конца дня среды, 7 июля.

Чтобы в Краснодаре не случилось наводнение, сброс воды из кубанского моря увеличили.

- На Краснодарском водохранилище увеличили сброс воды, чтобы оно не переполнилось. Всё работает в штатном режиме, - рассказали сайту "КП"-Кубань" в филиале "Краснодарское водохранилище".

В Сочи продолжают справляться с последствиями стихии, сайт kp.ru ведет прямую трансляцию.