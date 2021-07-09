Количество пострадавших детей с рейсовым автобусом в Сочи увеличилось до четырех

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

По уточненной информации, 9 июля в ДТП с рейсовым автобусом в сочинском поселке Барановка пострадали четыре ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- В аварии с автобусом в Сочи пострадало 12 человек, из них четыре ребенка от 7 до 15 лет: мальчики 2006, 2010 и 2014 годов рождения и девочка 2014 года рождения, - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о трех пострадавших детях. Напомним, одной из версий рассматривается отказ тормозов. Автобус, ехавший по маршруту №104, столкнулся с двумя машинами и съехал в кювет. Пассажирам оказана необходимая медицинская помощь, также им выплатят страховку.