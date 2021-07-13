Фото: источник КП - Кубань

Мощный взрыв прогремел в Геленджике сегодня утром. Он произошел из-за утечки газа. Взрывной волной в гостинице вынесло двери и окна, обрушилась стена. В результате ЧП один человек погиб. Он проходил мимо отеля.

Всего травмы получили пять человек: трое мужчин, женщина и 14-летняя девочка. 62 человека расселили из взорвавшейся гостиницы в Геленджике.

Людей разместили в санаторно-курортные учреждения курорта. Это санатории «Красная талка», «Русь», пансионат «Кавказ» и гостиницы «Алеан», «Круиз», «Бригантина», «Блэк си» и «Оркестра Горизонт».