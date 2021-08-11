Что произошло за ночь 11 августа: В жилом доме Краснодара взорвался бытовой газ

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Что произошло ночью 11 августа 2021 года.

В жилом доме Краснодара взорвался бытовой газ. Взрыв стал причиной пожара в квартире дома на улице Орджоникидзе.

Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Краснодаре. Сейчас на месте работает специальная комиссия.

На месте взрыва газа в жилом доме в Краснодаре введен режим ЧС. Трагедия унесла жизнь минимум одного человека.

Суд не изменил решение о сносе самостроев в Сочи, где расстреляли двух приставов. Заседание состоялось в Краснодаре в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.

На Темрюк надвигается циклоническое чудовище. Грозовые тучи обещают лютую непогоду.