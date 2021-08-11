Что произошло за ночь 11 августа: В жилом доме Краснодара взорвался бытовой газ

Фото: krd.ru
Что произошло ночью 11 августа 2021 года.
В жилом доме Краснодара взорвался бытовой газ. Взрыв стал причиной пожара в квартире дома на улице Орджоникидзе.
Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Краснодаре. Сейчас на месте работает специальная комиссия.
На месте взрыва газа в жилом доме в Краснодаре введен режим ЧС. Трагедия унесла жизнь минимум одного человека.
Суд не изменил решение о сносе самостроев в Сочи, где расстреляли двух приставов. Заседание состоялось в Краснодаре в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.
На Темрюк надвигается циклоническое чудовище. Грозовые тучи обещают лютую непогоду.