В Краснодаре состоялась городская планерка

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

16 августа в Краснодаре состоялась главная городская планерка. На заседании обсудили тему подготовки школ и детских садов к новому учебному году, а также подвели итоги работ по изъятию земельных участков для муниципальных нужд.

Так, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов отметил, что все учебные учреждения города готовы к новому учебному году.

Для этого к школам и детским садам проложили новые тротуары, провели капремонт дорог и установили сети освещения.

Также на планерке обсудили тему городского бюджета.

- С начала текущего года в местный бюджет поступило собственных доходов 13 млрд 24 млн рублей или 68% от плана на текущий год. Соответственно, можно сказать, что местный бюджет в августе исполняется равномерно, - заявил директор департамента финансов Александр Чулков.

За прошедшую половину 2021 года расходы из городского бюджета составили 23 млрд 20 млн руб. Большая часть денег была направлена на развитие социальной сферы (12 млрд 903 млн рублей). На втором месте оказались расходы на развитие дорожного хозяйства - 2 млрд 808 млн рублей.

Также на планерке обсудили тему оказания помощи пострадавшим от стихии районов Краснодарского края.

Для оказания помощи в соседние муниципалитеты были направлены три автомобиля и спасательные бригады.

- Последние несколько дней в крае бушует непогода. Хочется отметить, что Краснодару повезло. Хотя на выходных у нас был порывистый ветер, было много поваленных деревьев, веток. Коммунальные службы, считаю, справились достаточно эффективно. В этой части порядок в городе наведен, - заявил Евгений Первышов.

Не обошли стороной и тему распространения коронавирусной инфекции в крае. 16 августа на Кубани было выявлено 18 043 случая заражения коронавирусом.

- В краевой столице в инфекционных стационарах продолжают получать лечение с лабораторно подтвержденным диагнозом 847 человек. Усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции лиц, находящихся в эпидочагах. Продолжается активное соблюдение режима текущей дезинфекции на общественном транспорте, торговых объектах и объектах общественного питания, - доложила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Кроме того, глава Краснодара напомнил о проведении городского месячника в преддверии Дня города.

Следующее заседание городской думы пройдет уже на этой неделе. На нем обсудят вопросы, связанные с дополнениями в бюджет по текущему году и на последующие периоды.