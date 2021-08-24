"Мы по ним часы сверяем": в Анапе дельфины каждый день подплывают к берегу на радость туристам

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Курорты Краснодарского края начинают приходить в себя после всех природных катаклизмов, которые выпали на их долю несколько недель назад. От ливней, ураганов и смерчей не осталось и следа. Во многих районах, пострадавших от непогоды, даже сняли режим ЧС . Курортная жизнь начинает играть привычными красками. Такому событию рады не только туристы, но и морские обитатели. Так, в Благовещенской, станице под Анапой, отдыхающие начали замечать дельфинов, резвящихся всего в нескольких метрах от берега. Животные приплывают сюда рано утром.

- Мы по ним можем сверять часы! - шутят местные жители. - Дельфины появляются в одно и то же время.

Людей утром здесь мало, поэтому морские обитатели и не боятся так близко подплывать к суше.