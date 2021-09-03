«Шторм может усилиться до пяти баллов»: В Сочи закрыты все официальные пляжи

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В Сочи 3 сентября продолжает действовать штормовое предупреждение. Несмотря на улучшение погоды, все пляжи курорта остаются закрытыми. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Шторм на море сегодня составляет три бала, есть вероятность его усиления до пяти баллов в ближайшие два дня. Заходить при таких условиях в воду опасно для жизни, - отметила директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

В мэрии добавили, что на пляжах дежурят 600 спасателей, также на прибрежных территориях выставлены предупреждающие аншлаги и красные флаги.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сегодня штормом смыло набережную в Лоо. А в горах Сочи 3 сентября выпал первый снег.

Также из-за шторма запретили купаться в Анапе.