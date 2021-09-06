В Сочи открыли все пляжи после шторма

Бархатный сезон в разгаре

В Сочи несколько дней лили дожди, действовало штормовое предупреждение. Несмотря на улучшение погоды, все пляжи курорта оставались закрытыми и в выходные. После трехбалльного шторма их снова открыли для посещения. Об этом сообщили в мэрии.

- Пляжи работают в штатном режиме. Купаться в море разрешено, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

По прогнозам, до 10 сентября в Сочи ожидается преимущественно солнечная погода, воздух прогреется до 24-26 градусов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что штормом смыло набережную в Лоо. А в горах Сочи 3 сентября выпал первый снег.