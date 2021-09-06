В Новороссийске отремонтировано устройство, ставшее причиной экологической катастрофы

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В прошедшие выходные Каспийский трубопроводный консорциум отчитался о завершении ремонтных работ на морском терминале в Новороссийске. Специалистами АО «Транснефть – Сервис», подрядной организации по техническому обслуживанию морского оборудования консорциума, была произведена замена обоих гидрокомпенсаторов – элементов конструкции выносного причального устройства. Внутреннее повреждение одной из этих деталей, по предварительным данным, стало причиной выхода нефти при погрузке танкера 7 августа 2021 года.

- По завершении приемочных испытаний отремонтированное ВПУ-1 будет вновь введено в эксплуатацию. В ближайших планах Консорциума замена обоих гидрокомпенсаторов на ВПУ-2. Процессы перекачки и отгрузки нефти на всех производственных объектах КТК, включая Морской терминал, реализуются в соответствии с графиком, - отмечается в сообщение нефтекомпании на официальном сайте.

Напомним, что 7 августа в акватории Черного моря вблизи Новороссийска случился мощный выброс нефти в воду. Тогда было известно о 200 квадратных метрах разлива, а 11 августа пришли данные со спутника. Оказалось, что эта цифра равна 80 квадратным километрам, то есть увеличилась в 400 (!) тысяч раз. После разлива нефти в Новороссийске органы МВД возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды). Причиной разлива нефти назвали выход из строя оборудования, которое не чинилось десятилетиями.

После новороссийской экологической катастрофы проверки нефтеперевалочных пунктов прошли по всей стране.