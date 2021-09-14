Сеть электричек позволит доехать с окраины Краснодара до центра за полчаса

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре предложили построить шесть станций городской электрички. Вокруг них формировать транспортные хабы – пересадочные узлы. Такая сеть позволит добираться с окраины до центра города за полчаса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Ключевая задача, которую мы ставили перед проектировщиками нового района города на северо-востоке – это обеспечить его 30-минутную транспортную доступность из центра города. Такая возможность появится, если запустить городские электрички. К пересадочным узлам должны подойти линии скоростного трамвая и другие виды общественного транспорта, - отметил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Также планируется построить шесть путепроводов и транзитную автодорогу от улицы Тихорецкой к аэропорту Краснодар с тремя комплексами развязок.